Fransa film sektöründe taciz salgını

İngiltere'den yayın yapan Guardian gazetesinde yayınlanan bir raporda Fransa film endüstrisindeki cinsel taciz skandalları ele alındı. Rapor kapsamında oyuncular, sektör çalışanları ve politikacılardan oluşan 400'den fazla tanık dinlendi. Çıkan sonuçlara göre Fransa'daki film sektöründeki cinsel saldırılar bir salgın haline dönüşmüş durumda. Cinsel taciz mağdurlarının büyük bir çoğunluğunun ise başına gelen olayı anlatmadığı belirlendi. #MeToo (#BenDe) hareketi kapsamında çok sayıda ünlü isim uğradığı cinsel saldırıları kamuoyuna açıklamıştı.