Fransa Gazze tepkisini koydu: Macron’dan Trump’a sert sözler

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze önerisine tepki gösterdi. Fransa lideri, "Gazze boş bir arazi değil, 2 milyon insanın yaşadığı topraklar. Çözüm, gayrimenkul operasyonu değil, siyasi operasyondur" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 12 Şubat 2025 15:12

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, CNN International kanalına röportaj verdi. Macron, ABD Başkanı Donald Trump'ın skandal Gazze planına sert eleştirilerde bulundu. Planı reddeden Macron, siyasi çözüm çağrısında bulundu. Macron, "Gazze boş bir arazi değil, 2 milyon insanın yaşadığı topraklar. 2 milyon insana, 'Tamam, şimdi tahmin edin ne olacak? Buradan gideceksiniz' diyemezsiniz. Doğru cevap, gayrimenkul operasyonu değil, siyasi operasyondur" ifadelerini kullandı. Gazze'nin yeniden inşasına yönelik etkili bir çözümün, Filistinlilere veya bölgedeki diğer ülkelere karşı saygısızlık yapılabileceği anlamına gelmediğini belirten Macron, kendi topraklarında kalmak isteyen Filistinlilere ve komşuları Ürdün ile Mısır'a saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

NETANYAHU'YU ELEŞTİRDİ Macron ayrıca, "İsrail Başbakanı Netanyahu ile aynı fikirde olmadığımı her zaman dile getirdim. Bir kez daha söylüyorum, bazen sivilleri de hedef alan böyle büyük bir operasyonun doğru olduğunu düşünmüyorum" dedi.