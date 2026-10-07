Fransa ile savunmada yeni dönem
Ankara-Paris hattında savunma alanında işbirliğini öteye taşıyacak yeni bir adım atıldı. Türkiye-Fransa Savunma İşbirliği Anlaşması ile Havadan havaya Meteor füzesi satışının önündeki siyasi engelinin kaldırılması için zemin oluşturulduğu ve Türkiye, Fransa ve İtalya ortaklığında başlatılan ancak siyasi gerilimler nedeniyle duraklayan SAMP/T hava savunma sistemi ortak üretimi ve teknoloji transferi müzakerelerinin yeniden canlandırılmasının önü açıldı.
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