Fransa ile savunmada yeni dönem

Fransa ile savunmada yeni dönem
BETÜL USTA
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. Ankara-Paris hattında savunma alanında işbirliğini öteye taşıyacak yeni bir adım atıldı. Türkiye-Fransa Savunma İşbirliği Anlaşması ile Havadan havaya Meteor füzesi satışının önündeki siyasi engelinin kaldırılması için zemin oluşturulduğu ve Türkiye, Fransa ve İtalya ortaklığında başlatılan ancak siyasi gerilimler nedeniyle duraklayan SAMP/T hava savunma sistemi ortak üretimi ve teknoloji transferi müzakerelerinin yeniden canlandırılmasının önü açıldı. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#PARİS #ANKARA

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