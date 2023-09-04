‘Fransa Kaddafi’yi hedef aldı, sivil yolcu uçağını düşürdü’

Eski İtalya Başbakanı Giuliano Amato dikkat çeken bir iddiada bulundu. La Repubblica gazetesine konuşan Amato, bir Fransız jetinin 1980'de Libya'nın eski lideri Muammer Kaddafi'ye yönelik başarısız suikast girişimi esnasında yolcu uçağının Akdeniz'e düşürülmesinden sorumlu olduğunu iddia etti. NATO'nun birçok uçak hareket halindeyken bir füzenin fırlatıldığı ve Kaddafi'nin hedef olduğu bir tatbikat planladığını belirten Amato, "En inandırıcı versiyon, Amerikalılarla suç ortaklığı içinde olan ve 27 Haziran akşamı gökyüzünde bir savaşa katılan Fransız hava kuvvetlerinin sorumluluğudur" dedi. Füzeyi fırlatan uçağın tahminen Fransa'nın Korsika adasından havalandığını belirten Amato, "Fransa'nın üzerindeki bu utancı neden kaldırmak istemediğini kendime soruyorum" ifadelerini kullandı. Gizemli kazada 81 kişi hayatını kaybetmişti.