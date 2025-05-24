Fransa karanlığa büründü! Trafik felç internet çöktü!

Fransa'nın Alpes-Maritimes bölgesinde, 78. Cannes Film Festivali'ne ev sahipliği yapan Cannes, 24 Mayıs 2025 Cumartesi sabahı saat 10:00 civarında (08:00 GMT) büyük bir elektrik kesintisiyle karşı karşıya kaldı. Yaklaşık 160.000 haneyi etkileyen kesinti, festivalin son gününe gölge düşürdü. Elektrik şebekesi operatörü RTE'ye göre, kesintinin sebebi yakınlardaki Tanneron köyünde bulunan bir elektrik trafo merkezinde çıkan yangın. Polis kaynakları, yangının muhtemelen kundaklama sonucu meydana geldiğini belirtti.

TRAFİK FELÇ, İNTERNET ÇÖKTÜ

Kesinti, Cannes'ın günlük hayatını adeta durma noktasına getirdi. Trafik lambalarının devre dışı kalmasıyla yollar kilitlendi, şehirde büyük trafik sıkışıklıkları yaşandı. İnternet bağlantılarında kesintiler meydana gelirken, WhatsApp gibi popüler uygulamaların çevrimdışı olduğu bildirildi. Mağaza ve restoranlarda elektrik olmaması nedeniyle ışıklar söndü, kartla ödeme sistemleri çöktü ve sadece nakit ödeme kabul edildi. Yerel çalışanlar, "Cannes genelinde elektrikler kesik, her yer karanlık, sadece nakit geçiyor" diyerek durumu özetledi.

"KAPANIŞ TÖRENİ AKSAMAYACAK"

Cannes Film Festivali'nin kapanış törenine saatler kala yaşanan bu kriz, organizatörleri harekete geçirdi. Festival yönetimi, "Cineum'daki gösterimlere geçici olarak ara verildi, ancak alternatif bir elektrik kaynağına geçiş yaptık. Bugünkü etkinlikler ve kapanış töreni normal koşullarda devam edecek" açıklamasını yaptı. Jeneratörlere geçiş sayesinde sabah gösterimlerinin kısa süreli kesintilerden sonra yeniden başladığı belirtildi. Fransız oyuncu Juliette Binoche ve jüri üyelerinin, festivalin en büyük ödüllerini açıklayacağı kapanış töreni, saat 16:40 GMT'de gerçekleşecek.

İSPANYA VE PORTEKİZ'DEKİ KESİNTİLERİ HATIRLATTI

Cannes'taki bu elektrik kesintisi, geçtiğimiz ay İspanya, Portekiz ve Fransa'nın bazı bölgelerinde milyonlarca haneyi etkileyen kesintileri akıllara getirdi. Bölge sakinleri, sokaklarda beklerken olası kazananlarla ilgili söylentilerle vakit geçirdi. Ancak trafik kaosu ve iletişim sorunları, festivalin son gününe damga vurdu.

KUNDAKLAMA ŞÜPHESİ GÜNDEMDE

Kesintinin nedeni Tanneron köyündeki bir trafo merkezinde çıkan yangın. Yetkililer, yangının kundaklama sonucu meydana geldiği şüphesi üzerinde duruyor. Soruşturma devam ederken, festival yönetimi ve yerel yetkililer, kapanış töreninin sorunsuz geçmesi için yoğun çaba sarf ediyor.