Seçimin galibi Macron

Fransa'da cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu sandık çıkış anketlerine göre, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yeniden seçildi. Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tur oylaması dün yerel saatle 20.00'de sona erdi. Kamu yayıncısı France Info'nun hazırlattığı anketlere göre, Macron oyların yüzde 58.2'sini alırken rakibi aşırı sağcı Marine Le Pen yüzde 41.8'de kaldı. Seçime katılım oranı yüzde 71.8 oldu. 44 yaşındaki Macron, ikinci kez bu göreve seçilen üçüncü cumhurbaşkanı olacak. Daha önce François Mitterrand ve Jacques Chirac iki dönem cumhurbaşkanı olarak görev yapmıştı.