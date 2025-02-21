Fransa laikliği silah olarak kullanıyor

İslam karşıtı yasalarıyla ünlü Fransa'da "laiklik" kavramı, özellikle Müslüman kadınlara karşı silah olarak kullanılıyor. Eski İslamofobi ile Mücadele Kolektifi (CCIF) Başkanı Marwan Muhammed, konu hakkında Anadolu Ajansı'na konuştu. Laiklik kavramının özellikle Fransa'da Müslümanların görünürlüğünü bastırmak amacıyla seçici şekilde kullanıldığını belirten Muhammed "Aşırı sağcı siyasetçiler, doğrudan 'Ülkenize dönün' demek yerine, 'Laikliği yeniden teyit etmeliyiz' diyorlar ancak bu kodlanmış dil artık herkes tarafından anlaşılıyor ve ne ülke içinde ne de uluslararası arenada inandırıcılığını koruyabiliyor" dedi.