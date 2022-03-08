Fransa polisinden skandal! Namaz esnasında müstehcen sesler dinlettiler

KADIN POLİSİN YERİ DEĞİŞTİRİLDİ

15 göçmen, 5 Ocak günü Nice savcılığına 2 gün boyunda farklı zamanlarda söz konusu seslere maruz kaldıklarını belirterek "aşağılayıcı muamele" gerekçesiyle polisler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Bunun üzerine disiplin konseyi, olayla ilgili soruşturma başlattı. Konsey, sorumlu olduğu belirtilen kadın polisin sadece yerini değiştirdi, durumu üstlerine bildirmeyen diğer polislere ise yaptırım uygulanmasına karar verdi.

Kadın polis hakkında ise herhangi bir disiplin işlemi uygulanmadığı öğrenildi.