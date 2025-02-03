Fransa, sapık doktorun davasını konuşuyor

Fransa, tarihinin en büyük çocuk istismarı davasını konuşuyor. Eski cerrah Joel Le Scouarnec, anestezi etkisi altındaki yüzlerce çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanıyor. 73 yaşındaki Le Scouarnec, 1989-2014 arasında 299 çocuğa cinsel saldırı ve tecavüzde bulunduğu iddialarıyla gündemde. Eski cerrah, 2017 yılında yeğenlerine ve 6 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel saldırıda bulunduğu şüphesiyle tutuklanmış 2020'de ise 15 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Bu ay Vannes kentinde görülecek olan davanın ise yıllar süren detaylı bir polis soruşturmasının ardından açıldığı belirtildi. Yeni davada, bazı doktorların ve hastane yönetiminin pedofil doktorun suçlarını bildiği halde durumu örtbas ettiği iddia ediliyor.