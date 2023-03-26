Fransa Senatosu’nda skandal: PKK’lı teröristlere onur nişanı

Surıye'de hem terör örgütü PKK hem de DEAŞ'a lojistik destek sağlayan Fransa yeni bir skandala daha imza attı. Fransa Senatosu'nda düzenlenen bir etkinliğe, omurgasını terör örgütü PKK/YPG'nin oluşturduğu SDG mensupları davet edildi. Fransız vekiller, terör örgütünün kadın yapılanması YPJ'nin sözde sözcüleri Nuri Mehmud ile Ruksan Mihemed'i Fransa Senatosu'nda ağırladı. Teröristler, Fransa Senatosu'nda alkışlandı. Yapılan konuşmalarda terör örgütünün eylemleri takdir edildi, DEAŞ ile mücadelede PKK/YPG'ye desteğin sürdürüleceği mesajı verildi. Daha da ileri giden Fransız Senatosu, terör örgütü PKK/YPG üyelerine sözde onur madalyası verdi. Skandal resepsiyona çok sayıda Fransız senatör ve politikacı da katıldı.Düzenlenen resepsiyona Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği tepki gösterdi. Yaşanan skandal sonrası Fransız Senatosu ve Fransa Dışişleri Bakanlığı nezdinde girişim başlatıldı.