Fransa sessiz: Vatandaşları öldürülmesine rağmen saygı duruşunda bulunmadı

FRANSA'YI ELEŞTİRDİ

İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'daki durumun bu ülkede 23 bin vatandaşı ve 700 askeri ile Fransa'yı doğrudan etkilediğini hatırlatan Panot, "İki vatandaşımız öldürülmüşken, Fransa'nın sessiz kalmasından çok endişeliyiz." ifadelerini kullandı.

Panot, Fransa için Lübnan'ın sınırlarının ihlal edilmesini ve egemenliğinin tanınmamasını kabul etmenin "çok vahim bir eşiği" aşmak anlamına geldiği değerlendirmesinde bulundu.