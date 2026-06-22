Fransa sıcakta can veriyor: 13 ölü, yüzlerce okul kapandı

Ayrıca Boulanger, hayatını kaybedenlerden birinin Poitiers şehrinde 17 yaşında, diğerinin ise Seine-et-Marne vilayetinde 13 yaşında çocuklar olduğu bilgisini paylaştı.

845 OKULDA EĞİTİME ARA VERİLDİ

Öte yandan, Eğitim Bakanlığının kararıyla bugün 845 okulda eğitim öğretime ara verildi.

Bu arada, Cher Valiliğinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Touchay kasabasında dün öğleden sonra çıkan yangında 25 hektarlık ekili alanın kül olduğu ifade edildi.

Yangın nedeniyle 44 kişinin tahliye edildiği belirtilen paylaşımda, 3 itfaiyecinin söndürme çalışmalarında hafif yaralandığı aktarıldı.

Paylaşımda, yangın söndürme çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.