Fransa skandal Epstein belgeleri için özel ekip kurdu
ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu suçlamasıyla yargılandığı sırada 2019'da hapishanede ölü bulunan Yahudi milyarder Jeffrey Epstein belgelerinin yarattığı deprem sürüyor. Fransa'da savcılık, ABD'de kamuoyuyla paylaşılan 3 milyondan fazla Epstein belgesiyle ilgili yeni bir karar aldı. Paris Savcılığı, belgelerde Fransız vatandaşlarının işlediği olası suçları araştırmak için özel bir ekip kurduğunu açıkladı. Savcılık ayrıca, hapiste 2022'de hayatını kaybeden ve adı Epstein belgelerinde geçen eski manken ajansı yöneticisi Jean-Luc Brunel hakkındaki soruşturma dosyasını baştan inceleyeceğini bildirdi. Fransa'dan birçok ismin adı Epstein belgelerinde geçiyor. Öte yandan The Hill gazetesinin haberine göre, ABD Adalet Bakanlığı Epstein ile ilgili belgelerde Başkan Donald Trump da dahil olmak üzere adı geçen kişilerin listesini Kongre'ye gönderdi.