Fransa, sorunlarını İslam karşıtlığıyla örtbas ediyor

Fransa, İslam karşıtı yasağında geri adım atmıyor. Ülkede Danıştay, okullardaki abaya (uzun elbise) yasağının askıya alınmasına yönelik talebi reddetti. Mahkeme, bu yasağın "özel hayata saygı, ibadet ve eğitim haklarının yanı sıra ayrımcılığa karşı prensibini" ihlal etmediğini gerekçe göstererek okullarda abaya yasağını onayladı. Danıştay kararında, kız öğrencilerin abaya denilen uzun elbiseyi ve erkek öğrencilerin de kamis denilen entariyi dini bir saikle giydiklerini ve bu amaçla kullandıklarını savundu. Mahkeme, mevzuatın okullarda öğrencilerin dini aidiyetini gösteren bir simge takmalarını veya kıyafet giymelerini yasakladığını belirtti. Başka Almanya olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde ise Fransa okullarındaki yasaklar uygulanmıyor.Diğer taraftan Fransa basını günlerdir abaya yasağıyla meşgul olurken arka planda ülkedeki okullar aslında birçok krizle karşı karşıya. Örneğin öğretmen sendikaları, hükümetin, bu konuyu ön plana çıkararak okullardaki personel eksikliği, öğretmen maaşlarının yetersizliği, okulda akran zorbalığı gibi sorunları gizlemeye çalıştığını savunuyor. Öğretmen sendikası Snes-FSU Genel Sekreteri Sophie Venetitay, konuk olduğu France Inter radyosunda, eğitim-öğretim yılı başlangıcının ana meselesinin abaya olmadığını belirtti.Venetitay, "(Abaya meselesi) yeni eğitim öğretim yılında okullardaki sorunların tamamının üstünü örtmemeli" ifadesini kullandı. Ülke genelindeki birçok okulda uyuşturucu kullanımı, şiddet ya da ırkçılık gibi çok ciddi problemlerin de yaşandığı biliniyor.