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Giriş Tarihi: 2.1.2025 16:24 Son Güncelleme: 2.1.2025 16:35

Fransa'da suç oranları artıyor: Cezaevlerindeki doluluk oranı zirvede

Fransa’da bazı hapishanelerde yaşam koşullarının oldukça kötü olması ülke gündemini meşgul ediyor. Cezaevlerindeki doluluk oranı aralık ayında neredeyse yüzde 130’a ulaştı.

AA
Fransa’da suç oranları artıyor: Cezaevlerindeki doluluk oranı zirvede

Fransız radyosu RFI'ye göre, Fransa'daki cezaevlerinde doluluk oranı her geçen ay artıyor ve ülke genelindeki 62 bin kişi kapasiteli hapishanelerde halihazırda 81 bine yakın tutuklu ve mahkum kalıyor.

Adalet Bakanlığının geçen ayki verilerine göre hapishanelerdeki doluluk oranları yüzde 129,5 oldu. Yaşam koşullarının oldukça kötü olduğu 15 cezaevinde ise doluluk oranı yüzde 200'e yakın.

Kapasitesinin üstündeki doluluk oranları sebebiyle 4 binden fazla mahkum ve tutuklu, yere serilen şiltelerde uyumak zorunda kalıyor.

YENİ HAPİSHANELER YOLDA

Fransa'da yeni François Bayrou hükümetinde adalet bakanı olarak atanan Gerald Darmanin, göreve geldiği ilk günlerde hapishanelerdeki sorunu çözmek amacıyla bazı reformlar planladıklarının sinyalini vermişti.

Darmanin, bu kapsamda kısa süreli hapis cezasına çarptırılan suçlular için yeni ve yerel hapishaneler inşa edeceklerini açıklamıştı.

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Fransa'da suç oranları artıyor: Cezaevlerindeki doluluk oranı zirvede
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