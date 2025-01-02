Fransa’da suç oranları artıyor: Cezaevlerindeki doluluk oranı zirvede

Fransız radyosu RFI'ye göre, Fransa'daki cezaevlerinde doluluk oranı her geçen ay artıyor ve ülke genelindeki 62 bin kişi kapasiteli hapishanelerde halihazırda 81 bine yakın tutuklu ve mahkum kalıyor.

Adalet Bakanlığının geçen ayki verilerine göre hapishanelerdeki doluluk oranları yüzde 129,5 oldu. Yaşam koşullarının oldukça kötü olduğu 15 cezaevinde ise doluluk oranı yüzde 200'e yakın.

Kapasitesinin üstündeki doluluk oranları sebebiyle 4 binden fazla mahkum ve tutuklu, yere serilen şiltelerde uyumak zorunda kalıyor.