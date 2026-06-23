Fransa tarihinin en sıcak gününü geçirdi

Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France'dan yapılan açıklamada, 22 Haziran'ı 23 Haziran'a bağlayan gecenin ortalama 21,6 dereceyle Fransa tarihinin en sıcak gecesi olduğu belirtildi.

Açıklamada, birçok vilayette alarm seviyesinin turuncu ve kırmızıya yükseltildiği kaydedilirken aşırı sıcak havaların ülkede 25 Haziran'a kadar etkili olacağı ifade edildi.

Ülke genelinde gün içinde ortalama sıcaklığın 29,8 dereceye ulaştığı bilgisi paylaşılan açıklamada, bugünün Fransa tarihinin en sıcak günü olduğu bildirildi.