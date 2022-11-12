Fransa Türk İHA’larını konuşuyor: Türkler vazgeçilmez hale geldi

Fransız basını Bayraktar İHA'larının başarısını gündemine taşıdı. Francetvinfo adlı haber sitesinde yayınlanan haberde Türk silahlarına övgüler yağdı. Bayraktar SİHA'ların sahadaki başarısına dikkat çekilen haberde "SİHA'lar ülkeye önemli bir gelir sağlıyor" denildi.
VAZGEÇİLMEZ OLDU
Türk silahlarının itibarının son zamanlarda daha da arttığı belirtilen haberde, "Drone'lar, Türkiye'nin dünyanın birçok bölgesinde vazgeçilmez bir tedarikçi olmasını sağlıyor." vurgusu yapıldı.
SAVAŞ ALANINDA BİR YILDIZ HALİNE GELDİ
Türk SİHA'larının özellikle savaş alanında gerçek bir yıldız haline geldiği belirtilen haberde, Bayraktar'ın Ukrayna, Azerbaycan ve Libya'daki başarılarına dikkat çekildi. Bayraktar'ları dünyada vazgeçilmez hale getiren çok sayıda önemli noktası bulunduğu üstelik uygun fiyatlı olduğu belirtildi.
SÜPERSONİK BİR İNSANSIZ SAVAŞ UÇAĞI GELİŞTİRİYORLAR
Öte yandan çalışmaları sürdürülen Kızılelma'ya da atıfta bulunularak, "Baykar firması ivmesini sürdürüyor, şimdi süpersonik bir insansız savaş uçağı İHA geliştiriyor. Ve bu insansız hava araçları açıkça ülke için çok önemli bir döviz kaynağını temsil ediyor. TB2 insansız hava aracının ihracatı, Türkiye ekonomisine yaklaşık bir milyar dolar kazandırdı." denildi.