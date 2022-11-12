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Haberler Dünya Haberleri Fransa Türk İHA'larını konuşuyor: Türkler vazgeçilmez hale geldi
Giriş Tarihi: 12.11.2022 12:53 Son Güncelleme: 12.11.2022 12:55

Fransa Türk İHA'larını konuşuyor: Türkler vazgeçilmez hale geldi

Fransa Türk İHA’larını konuşuyor: Türkler vazgeçilmez hale geldi

Azerbaycan, Libya ve Ukrayna'da kullanılan, Türkiye üretimi İHA ve SİHA'lar kilit rol oynadı. Tüm dünyanın ilgisini çeken Türk savunma sanayii teknolojisine Fransa'dan övgü yağdı. Bayraktar TB2'lerin başarısının kaleme alındığı analizde Türkiye'nin şimdi de süpersonik bir insansız savaş uçağı belirtildi, "Türkler vazgeçilmez hale geldi" ifadelerin kullanıldı.

Fransız basını Bayraktar İHA'larının başarısını gündemine taşıdı. Francetvinfo adlı haber sitesinde yayınlanan haberde Türk silahlarına övgüler yağdı. Bayraktar SİHA'ların sahadaki başarısına dikkat çekilen haberde "SİHA'lar ülkeye önemli bir gelir sağlıyor" denildi.

VAZGEÇİLMEZ OLDU

Türk silahlarının itibarının son zamanlarda daha da arttığı belirtilen haberde, "Drone'lar, Türkiye'nin dünyanın birçok bölgesinde vazgeçilmez bir tedarikçi olmasını sağlıyor." vurgusu yapıldı.

SAVAŞ ALANINDA BİR YILDIZ HALİNE GELDİ

Türk SİHA'larının özellikle savaş alanında gerçek bir yıldız haline geldiği belirtilen haberde, Bayraktar'ın Ukrayna, Azerbaycan ve Libya'daki başarılarına dikkat çekildi. Bayraktar'ları dünyada vazgeçilmez hale getiren çok sayıda önemli noktası bulunduğu üstelik uygun fiyatlı olduğu belirtildi.

SÜPERSONİK BİR İNSANSIZ SAVAŞ UÇAĞI GELİŞTİRİYORLAR

Öte yandan çalışmaları sürdürülen Kızılelma'ya da atıfta bulunularak, "Baykar firması ivmesini sürdürüyor, şimdi süpersonik bir insansız savaş uçağı İHA geliştiriyor. Ve bu insansız hava araçları açıkça ülke için çok önemli bir döviz kaynağını temsil ediyor. TB2 insansız hava aracının ihracatı, Türkiye ekonomisine yaklaşık bir milyar dolar kazandırdı." denildi.

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Fransa Türk İHA'larını konuşuyor: Türkler vazgeçilmez hale geldi
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