Fransa Türk İHA’larını konuşuyor: Türkler vazgeçilmez hale geldi

SÜPERSONİK BİR İNSANSIZ SAVAŞ UÇAĞI GELİŞTİRİYORLAR

Öte yandan çalışmaları sürdürülen Kızılelma'ya da atıfta bulunularak, "Baykar firması ivmesini sürdürüyor, şimdi süpersonik bir insansız savaş uçağı İHA geliştiriyor. Ve bu insansız hava araçları açıkça ülke için çok önemli bir döviz kaynağını temsil ediyor. TB2 insansız hava aracının ihracatı, Türkiye ekonomisine yaklaşık bir milyar dolar kazandırdı." denildi.