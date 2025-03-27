Fransa Ukrayna konulu liderler zirvesine ev sahipliği yapıyor

Fransa'nın ev sahipliğinde Elysee Sarayı'nda düzenlenen, ana gündem maddeleri Ukrayna'da kalıcı barış, asker gönderilmesi dahil sağlanacak güvenlik garantileri ve Avrupa güvenliği olan zirveye İngiltere, Kanada, Norveç ve AB üyelerinin de aralarında bulunduğu ülkelerin liderleri ile üst düzey temsilcileri katılıyor.

Zirvede Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz temsil ediyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, zirve öncesi dün Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya gelmiş ve Ukrayna'ya desteklerini bir kez daha yineleyerek zirveye hazırlık niteliğinde olan bu görüşmede Ukrayna'ya ek 2 milyar avroluk yardım yapacaklarını açıklamıştı. Ayrıca Macron, Ukrayna'nın barışa hazır olduğunu ve Rusya'nın ateşkes için adım atması gerektiğini belirtmişti.

MUTABAKATA VARILDI

Paris'teki bu organizasyon, Ukrayna ve Rusya'nın ABD ile Karadeniz'de güvenliğin sağlanması için anlaşmaya varmasının ardından düzenlenen ilk zirve niteliğini taşıyor. Riyad'da 23-25 Mart tarihlerinde teknik heyetleri arasında yapılan görüşmeler neticesinde Ukrayna, ABD ile Karadeniz'de güvenli seyrüseferin sağlanması konusunda mutabakata varmıştı.

Aynı şekilde Kremlin de 25 Mart'ta Rusya ile ABD'nin Karadeniz'de seyrüsefer güvenliğinin sağlanması ve Rus gıda ürünlerine yönelik kısıtlamaların hafifletilmesi konusunda anlaşmaya vardığını, uygulama için bazı yaptırımların hafifletilmesi gerektiğini bildirmişti.