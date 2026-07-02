Fransa ve ABD arasında NATO Zirvesi görüşmesi

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Barrot ve Rubio telefonda 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'ne ilişkin hazırlıkları ele alırken, ABD ve İran arasında 14 Haziran'da sağlanan mutabakatın uygulanmasına ilişkin son durumu görüştü.

Barrot, bu konuda İran'ın asla nükleer silah elde etmemesini sağlayacak sağlam bir anlaşmaya varılması beklentisini dile getirdi.

Rubio ve Barrot ayrıca görüşmede, Lübnan ve İsrail arasında çerçeve anlaşmasına varılmasını ve bu süreçte ABD tarafından üstlenilen belirleyici rolden duydukları memnuniyeti ifade etti.

Barrot ise Lübnan'ın egemenliğinin tamamen yeniden sağlanması, Lübnan'daki silah varlığının devlet tekeline alınması ve İsrail'in bu ülkenin topraklarından çekilmesi için Fransa'nın bu anlaşmanın uygulanmasına katkı sağlamaya hazır olduğunu belirterek, bunu bölgedeki her iki ülkenin güvenliğini garanti altına alarak sağlamak istediklerini kaydetti.

İki Bakan görüşmede Ukrayna'daki durumu da değerlendirdi.

Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. tur görüşmelerinin ardından 26 Haziran'da Lübnan ve İsrail arasında çerçeve anlaşması imzalanmıştı.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör