Fransa ve İngiltere Ukrayna’yla anlaştı: Avrupa yeni barış planını Trump’a sunacak

BBC'ye verdiği röportajda, ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında Washington'da yaşanan tartışmayı ofisinde izlediğini anlatan İngiltere Başbakanı Keir Starmer, "Kimse bunu görmek istemez. O gün telefonla hemen Trump ve Zelenskiy'yi aradım. Çünkü bana göre Avrupa ve İngiltere'nin de güvenliği ve savunması için önemli olan Ukrayna'da kalıcı barışa odaklanmamız gerekiyor." dedi.

Starmer, kameralar karşısında tansiyonun yükseldiği bir tartışmayı kimsenin görmek istemediğini yineleyerek, o gün Trump ve Zelenskiy dışında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la görüştüğünü de aktardı.

Görüşmelerdeki amacının taraflar arasında bir köprü vazifesi üstlenmek olduğuna işaret eden Starmer, "İngiltere, Fransa ve muhtemelen 1-2 ülkeyle birlikte, savaşı durduracak bir plan üzerinde çalışmak için Ukrayna'yla anlaştık. Bu planı daha sonra ABD'yle de görüşeceğiz." diye konuştu.

Trump-Zelenskiy tartışmasından rahatsızlık duyduğunu dile getiren Starmer, birkaç kere yüz yüze ya da telefonda görüştüğü Trump'ın da Ukrayna'da savaşı bitirme arzusunda olduğunu söyledi.

Keir Starmer, buna, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dışında herkesin inandığını da belirterek, "Bu nedenle dün akşam bir adım attık ve savaşı bitirecek plan üzerinde çalışmaya başladık. Daha sonra ABD'yle görüşeceğimiz bu plan, cuma günü (Trump-Zelenskiy tartışmasının yaşandığı gün) kaldığımız yerden ileriye doğru atılacak önemli bir adımdır." değerlendirmesinde bulundu.