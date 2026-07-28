Fransa ve İspanya’da alevler durdurulamıyor

Haziran ayından bu yana sıcak hava dalgasının etkisinde olan Avrupa ülkeleri patlak veren onlarca yangınla mücadele ediyor. Fransa ve İspanya'da orman yangınlarını söndürme çalışmaları sürüyor. İki ülkede de yayılmaya devam eden alevler nedeniyle evlerinden tahliye edilenlerin sayısı 330 bini geçti. Fransa'nın güneybatısındaki bölgelerde yangınlar kontrolden çıktı. Günlerdir Bordeaux kentinin de içinde bulunduğu Gironde bölgesinde "kıyametvari" olarak nitelendirilen yangınları söndürme çalışmaları, sert rüzgarlar ve aşırı kurak hava koşulları nedeniyle zorlaştı. Alevler, Bordeaux'ya 15 kilometre yaklaştı. Bordeaux'nun güneyinden İspanya'ya uzanan otoyol ulaşıma kapatıldı. Yangınlarda 2 kişi hayatını kaybetti, 75 kişi yaralandı. 4 vilayetteki hava kalitesinin alarm seviyesinde olduğu bildirildi. Ülkede yıl başından bu yana 98 bin hektardan fazla alan yandı.

ALEVLER MADRİD'E YAKLAŞTI

İspanya'da da yangınlar sürüyor. Alevler, başkent Madrid'e yaklaştı. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, "Zorlu saatler içindeyiz" derken ekipler amansız mücadele veriyor. İspanya Ekolojik Dönüşüm Bakanı Sara Aagesen Madrid, Avila ve Toledo bölgelerinde yangınlardan yaklaşık 77 bin hektarlık alanın yandığını söyledi. Türkiye, İspanya'nın orman yangınlarıyla mücadelesi kapsamında 2 yangın söndürme uçağı görevlendirmişti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör