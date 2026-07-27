Fransa ve İspanya’da orman yangını sürüyor: Tahliye sayısı 330 bini geçti

Fransa ve İspanya'da orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. İki ülkede de yayılmaya devam eden alevler nedeniyle evlerinden tahliye edilen kişi sayısı 330 bini geçti. Yetkililer bu hafta sıcaklıkların yeniden yükselmesiyle durumun daha da kötüleşebileceği uyarısında bulundu.

İspanya Ekolojik Dönüşüm Bakanı Sara Aagesen yaptığı açıklamada, Madrid, Avila ve Toledo bölgelerinde yangınlardan yaklaşık 77 bin hektarlık alanın yandığını söyledi.

MACRON'UN KRİZ TOPLANTISI YAPMASI BEKLENİYOR

Fransa'da itfaiye ekipleri taradından, Gironde bölgesinde devam eden yangının yaklaşık 850 bin kişinin yaşadığı Bordeaux kentine 15 kilometre mesafeye kadar yaklaştığı belirtildi. Bordeaux Belediye Başkanı Thomas Cazenave, kentin tahliyesine yönelik bir plan olmadığını açıkladı.

Gironde Valisi Sophie Brocas, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Turistlerden gelmemelerini rica ediyorum" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bugün bakanlarla bir kriz toplantısı yapması bekleniyor.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör