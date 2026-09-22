Fransa ve Meksika'ya veto hakkı kısıtlaması! Girişime İngiltere de katıldı

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Fransa ve Meksika'nın yıllar önce başlattığı ve BMGK'deki veto yetkisinin bazı suçlar söz konusu olduğunda kısıtlanmasına yönelik girişime son 4 ayda Karayipler, Güney Amerika ve Asya'dan 21 ülkenin daha katıldığı belirtildi.

GİRİŞİME DESTEK VEREN ÜLKE SAYISI 128'E ÇIKTI

Girişimin büyük suçlar karşısında BMGK'nin kilitlenmesinin önüne geçmeyi amaçladığı kaydedilen açıklamada, bu yıl ilk kez BMGK'de veto yetkisi olan ikinci bir ülkenin de girişime destek verdiği aktarıldı.

Açıklamada, İngiltere'nin katılımıyla girişime destek veren ülke sayısının 128'e çıktığı ifade edildi.

Fransa ve Meksika, soykırım, insanlığa karşı suçlar ve büyük çapta savaş suçları işlendiğinde BMGK'deki daimi üyelerin veto hakkını gönüllü olarak sınırlandırması için 2015'te ortak girişim başlatmıştı.

BMGK'de beş daimi üye olan Çin, Fransa, Rusya, İngiltere ve ABD'nin alınan kararları veto etme yetkisi bulunuyor.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör