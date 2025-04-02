Fransa Yargıtay Başsavcısı: Le Pen kararı adli ve tarafsızdır

Fransa Yargıtay Başsavcısı Remy Heitz, 2027 cumhurbaşkanı seçimlerinin favori isimlerinden siyasetçi Marine Le Pen'i, Avrupa Birliği (AB) fonlarını kötüye kullanmaktan suçlu bulan yargı kararını sorgulayan yorumlara tepki göstererek, bunun "adli bir karar" olduğunu belirtti.RTL radyosuna konuk olan Heitz, Paris Ceza Mahkemesinin Le Pen hakkındaki kararının "siyasi" olmadığına işaret ederek, "Bu, 3 bağımsız ve tarafsız yargıcın verdiği adli bir karardır." ifadesini kullandı.Bu kararın, kanuna uygun olarak ve Fransız parlamenterlerin daha önce kabul ettiği yasalar doğrultusunda alındığını belirten Heitz, yargıçlara yönelik şahsi saldırıların kabul edilemez olduğunu söyledi. Heitz, bu saldırıların cezai işleme tabi olabileceğini kaydetti.Marine Le Pen'in karara ilişkin açıklamalarında "son derece aşırıya kaçtığını" savunan Heitz, mahkemenin kararının, yıllarca süren soruşturma ve 2 ay süren tarafsız dava süreci sonucu alındığını dile getirdi. Temyiz süreciyle ilgili davanın 2027'deki cumhurbaşkanı seçimleri öncesinde olup olmayacağı konusunda Heitz, "Teknik olarak bu muhtemelen mümkün, adli takvime göre değerlendirilmesi, incelenmesi gerekiyor." dedi.