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Giriş Tarihi: 2.1.2025 16:32

Fransa ‘Yılın Kişisini’ seçti

Fransa’da halkın nabzı yoklandı. Yapılan bir kamuoyu araştırmasında Gisele Pelicot “Yılın Kişisi” seçildi.

DHA
Fransa ‘Yılın Kişisini’ seçti

Fransa'da düzenlenen bir kamuoyu araştırmasında, 72 yaşındaki Gisele Pelicot "Yılın Kişisi" ünvanına layık görüldü. Pelicot ankette, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Donald Trump gibi dünya çapında tanınan liderleri geride bıraktı.

Eski eşi Dominique Pelicot tarafından yıllarca eşinin ve onun bulduğu yabancıların cinsel saldırısına uğrayan Gisele Pelicot, duruşma sürecinde sessiz kalmayı reddetti. Davanın açık yapılmasını talep eden Pelicot, cinsel saldırı mağdurlarının sesini duyurmak için bir sembol haline geldi.

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Fransa ‘Yılın Kişisini’ seçti
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