Fransa yine protestolara teslim! Kitlesel eylemde 13. dalga

Fransa'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, emeklilik yaşının 2 yıl uzatılmasını içeren reforma karşı çıkanlar, ülke çapında gösteriler düzenliyor. Fransa'nın büyük sendikalarının çağrısıyla, başkent Paris başta olmak üzere, Strazburg, Marsilya, Toulouse, Vannes, Rouen ve Rennes dahil birçok kentte reform karşıtı kitlesel eylemlerin 13'üncüsü başladı.

Ülke genelinde 1 milyondan fazla kişinin katılması beklenen gösterilerde güvenliği sağlamak için 5 bini Paris'te olmak üzere toplamda 12 bin polis görev yapacak.