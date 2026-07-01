Fransa’da 18 Nisan’da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turu yapılacak

Yerel basının hükümete yakın kaynaklara dayandırdığı haberlere göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 2 dönem üst üste görev yaptığı için yeniden adaylığını koyamayacağı 2027 cumhurbaşkanı seçimlerinin tarihi belli oldu.

İki turlu seçimler için ilk turu için 18 Nisan, ikinci turu için 2 Mayıs 2027 tarihi belirlendi.

Fransa'da ilk turda herhangi bir adayın yüzde 50 barajını aşamaması halinde en çok oy alan iki aday ikinci turda yarışıyor.