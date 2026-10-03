Fransa'da 2000 liseli gözaltında
Fransa'da eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle düzenlenen lise eylemleri kapsamında 1793 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Eylemler kapsamında dün 1949 kişi hakkında işlem yapıldı. Ayrıca, bir günde 305 polis ve jandarma yaralandı. Fransa Eğitim Bakanı Edouard Geffray, eylemler nedeniyle 400'den fazla eğitim kurumunun kapalı olacağını belirterek ilgili okullardaki öğrencilerin eğitiminin çevrim içi yapılacağını aktardı. Eylemler kapsamında 65 eğitim personeli ve 170 öğrencinin yaralandığını ifade eden Geffray, "Lise hareketi, aşırı şiddet yanlısı bir hareket tarafından esir alındı" ifadesini kullandı.
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