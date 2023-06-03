Fransa’da 33 kişiye cinsel istismarda bulunan rahibe 20 yıl hapis

Fransız basınındaki haberlere göre, Vendee Ağır Ceza Mahkemesi, 56 yaşındaki rahip Pierre de Maillard'ı çoğunluğu çocuklardan oluşan 33 kişiye cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle cezalandırdı.

Duruşmaları kamuoyuna kapalı gerçekleşen davada mahkeme, Maillard'a 20 yıl hapis cezası verdi.

Mahkeme, Maillard'ın hayatı boyunca çocuklarla iletişime geçmesini ve Vendee ve Charente-Maritime vilayetlerine ayak basmasını yasakladı.

Hapisten çıktıktan sonra Maillard, 10 yıl boyunca sosyal ve adli takibe tabi tutulacak ve bu süre zarfında tedavi görecek. Mahkeme kararına uymazsa Maillard ayrıca 5 yıl daha hapis yatacak.

Suç duyurularının ardından Fransız rahip Maillard, 2020'de gözaltına alınmış ve yargılanmaya başlamıştı.