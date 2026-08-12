Fransa’da 40 binden fazla kişi içme suyu kesintisi ile karşı kaşıya!

Önceliklerinin Fransa'nın her yerinde içme suyuna erişimi sağlamak olduğunu vurgulayan Barbut, bazı kentlerde içme suyu için su depoları ve su şişeleriyle hizmet sağlandığını kaydetti.

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