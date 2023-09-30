Fransa’da acil servis krizi: Mancınıkla protesto edildi

Ulusal basındaki haberlere göre, Bretony'nın Quimper kenti valiliği önünde toplanan yüzlerce kişi, kente 1 saat uzaklıktaki Carhaix Hastanesinin acil servisinin gece boyunca kapatılmasını protesto etti.

Aralarında eski cumhurbaşkanı adayı Philippe Poutou, Carhaix Belediye Başkanı Christian Troadec gibi siyasetçilerin de olduğu göstericiler, Carhaix Hastanesinin acil servisinin her gün ve aralıksız açık olmasını talep etti.

Bu arada, protestocuların gösteriye bir mancınık getirmesi dikkati çekti.

Polis ve protestocular arasında arbede yaşanırken, güvenlik güçleri göstericilere biber gazıyla müdahale etti ve valilik binasına yaklaşmalarını engelledi.

Gösteriye katılan siyasetçiler, valilik yetkilileriyle yaklaşık 2 saat görüştü ancak taleplerine olumlu bir yanıt alamadı.

28 Eylül'de 6 aylık bir bebeğin, Carhaix Hastanesinin acil servisi kapalı olduğu sırada, zamanında müdahale yapılamadığı için hayatını kaybettiği iddia ediliyor.

Hastane yönetimi bebeğin öldüğünü doğrulasa da bebeğin zamanında müdahale edilmediği için hayatını kaybettiği iddiasını yalanladı.

Carhaix Hastanesinin acil servisi 4 Eylül'den bu yana 18.30-08.30 arası kapalı. Acil servise, yalnızca acil sağlık ekiplerini aradıktan sonra gelen hastalar kabul ediliyor.