Fransa’da akaryakıt krizi sürüyor! Benzin istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu

BENZİN İSTASYONLARI KAPANDI

İsmini ve soyadını vermek istemeyen benzin istasyonu çalışanı kentin tüm benzin istasyonlarının kapalı olduğunu, yerel saatle 15.00'te kendi benzin istasyonlarına akaryakıt teslimatı gerçekleştiğini ifade etti.

KAZANÇLARINI BİR GÜNDE 3'E KATLADILAR

O saatten bu yana herhangi bir taşkınlığın yaşanmaması adına polislerin trafiği düzenlediğini anlatan çalışan, müşteriler arasında akaryakıt alımı sırasında tartışan ve kavga edenler de olduğunu kaydetti.

Benzinlik çalışanı, bir günde kazançlarını 3'e katladıklarını vurguladı.