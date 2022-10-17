Fransa’da akaryakıt krizi sürüyor! Günlük hayat felç oldu

Benzin sıralarında çıkan kavgalarda çok sayıda yaralama olayı meydana gelirken bazı bölgeler akaryakıt satışlarına litre sınırı getirmişti. Grevler ayrıca sağlık, gıda, tarım gibi sektörleri de olumsuz etkilemişti. İşçi sendikalarının çağrısı üzerine grevler başka petrol firmalarına ve diğer sektörlere yayılırken ülkenin en önemli gündemi benzin kuyrukları olmuştu.

Hükümet de krizin sağlık, tarım, gıda sektörü hizmetlerini zora sokması nedeniyle, çözüm olarak bazı rafinerilerde üretimin yapılmasını sağlamak için belirli işçileri kapsayan "zoraki çalıştırma" prosedürünü devreye sokmuştu. Ancak en büyük işçi sendikası CGT, maaş görüşmelerinde beklenen ilerleme olmadığı gerekçesiyle prosedüre uymayacaklarını açıkladı ve ülke genelinde 18 Ekim'de bütün meslek gruplarına grev çağrısı yapmıştı.