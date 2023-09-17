Fransa’da alkollü avcılara 1500 avro ceza öngören düzenleme yürürlüğe girdi

Ülkede çevre kanunu kapsamında avcılığa düzenlemeler getiren ve ormanlık alanlarda yürüyüş yapanları koruma altına alan hükümler içeren kararname, Resmi Gazete'de yayımlandı.

14 madde içeren kararnameye göre, alkollü şekilde ava çıkan ve bunu tekrar eden avcılar, 1500 avro ila 3 bin avroya kadar cezalandırılacak.

Resmiyet kazanan düzenleme ayrıca avlanma alanlarında yönlendirmelerde bulunan dijital bir uygulamanın oluşturulmasını ve bu alanlardaki panoların standart bir düzeye çıkarılmasını içeriyor.

Ülkede 20 yıldır av kazalarıyla mücadelede önemli adımlar atılsa da Resmi Gazete'deki verilere göre, geçen yıl av kazalarında 6 kişi ölürken 78 yaralanma vakası kaydedildi.

Av sırasındaki öldürme ve yaralama hadiselerinin büyük çoğunluğunun avcıların sarhoş olmasından kaynaklandığı belirtiliyor.

Fransa Ulusal Avcılar Federasyonuna göre, ülkede yaklaşık 1 milyonu sahada faal 5 milyon lisans sahibi avcı bulunuyor.