Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Fransa'da aşırı sağcı parti kurucusu Le Pen'in mezarına saldırdılar
Giriş Tarihi: 31.1.2025 16:22

Fransa'da aşırı sağcı parti kurucusu Le Pen'in mezarına saldırdılar

Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Cephe'nin kurucusu Le Pen'in mezarı balyozla tahrip edildi.

Fransa’da aşırı sağcı parti kurucusu Le Pen’in mezarına saldırdılar

Fransa'da aşırı sağın önde gelen isimlerinden ve yeni adı Ulusal Birlik (RN) olan Ulusal Cephe'nin (FN) kurucusu Jean-Marie Le Pen'in, La Trinite-sur-Mer köyündeki mezarı balyozla tahrip edildi.

France 3 Bretagne medyasının haberine göre, La Trinite-sur-Mer köyünde bir kişi, Le Pen'in mezarını balyozla tahrip etti. Köy mezarlığı ziyarete kapatılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Jandarma köy sakininin açıklamasını doğrularken, RN partili Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Gilles Pennelle de Le Pen'in mezarının ciddi şekilde hasar gördüğünü ifade etti.

Birkaç yıldır sağlık sorunları yaşayan Le Pen, 7 Ocak'ta 96 yaşında hayatını kaybetmişti.

La Trinite-sur-Mer'deki mezarlığa defnedilen Ulusal Cephe'nin kurucusu Le Pen'in vasiyeti üzerine mezar taşında isim, doğum ve ölüm tarihi bilgilerine yer verilmişti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Fransa'da aşırı sağcı parti kurucusu Le Pen'in mezarına saldırdılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA