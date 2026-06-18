Fransa'da aşırı sıcaklar alarmı! 26 vilayette seviye turuncuya yükseltildi

Sıcak hava dalgasının etkisi altındaki Fransa'da 26 vilayette alarm seviyesi turuncuya yükseltildi. Öte yandan Fransız ulusal demir yolu şirketi SNCF, hava kalitesindeki düşüş ve yüksek sıcaklıklar nedeniyle Paris-Orleans-Limoges-Toulouse, Paris-Clermont-Ferrand ve Transversale Sud Bordeaux-Marsilya hatlarında 71 tren seferini 22 Haziran Pazartesiye kadar iptal ettiğini duyurdu.

Fransa’da aşırı sıcaklar alarmı! 26 vilayette seviye turuncuya yükseltildi
AA

Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, bazı yerlerde sıcaklıkların öğleden sonra 40 dereceyi bulabileceği ifade edildi.

Yüksek sıcaklıklara karşı uyarı yapılan açıklamada, 26 kentte alarm seviyesinin turuncuya yükseltildiği belirtildi.

71 TREN SEFERİNİ İPTAL ETTİ

Açıklamada, Vaucluse, Haute-Garonne ve Deux-Sevres vilayetlerinde orman yangını riski olduğu kaydedildi.

Fransız ulusal demir yolu şirketi SNCF, hava kalitesindeki düşüş ve yüksek sıcaklıklar nedeniyle Paris-Orleans-Limoges-Toulouse, Paris-Clermont-Ferrand ve Transversale Sud Bordeaux-Marsilya hatlarında 71 tren seferini 22 Haziran Pazartesiye kadar iptal ettiğini duyurdu.

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Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
#PARİS #FRANSA

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