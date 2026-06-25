Fransa’da aşırı sıcaklıklar etkili oluyor: 48 vilayette turuncu alarm verildi

Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France'dan yapılan açıklamaya göre, 23 Haziran ve dün ülkede en sıcak günler olarak kayıtlara geçti. Sıcaklıklar dün başkent Paris'te 40,3, Bordeaux kentinde 41,8 ve Cazaux kentinde ise 43,6 dereceye kadar yükseldi.

72 VİLAYETTE KIRMIZI ALARM VERİLDİ

Ülke genelinde aşırı sıcaklar nedeniyle bugün 72 vilayette kırmızı alarm verildi. Ayrıca, Fransa'da 48 vilayette orman yangını riski nedeniyle alarm seviyesi turuncuya, Haute-Garonne ve Deux-Sevres vilayetlerinde ise kırmızıya yükseltildi. Ülke genelinde sıcak havaların etkili olduğu 18 Haziran'dan itibaren 48 kişi boğularak hayatını kaybetti.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör