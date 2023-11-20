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Giriş Tarihi: 20.11.2023 12:11

Fransa'da balo salonu vahşeti!

Fransa'nın Drome bölgesinde bir kış balosu, saldırganlar tarafından basıldı. Saldırıda 16 yaşında bir genç bıçaklanarak hayatını kaybetti.

AA
Fransa’da balo salonu vahşeti!

Fransa'nın Drome bölgesindeki bir köyde kış balosu sırasında yaşanan şiddet olayında 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Le Figaro'nun haberine göre, Crepol köyü sakinleri 18 Kasım gecesi kış balosu için belediye binasında bir araya geldi.

Jandarma yetkilileri, kimliği belirsiz kişilerin balo salonunu basarak bıçakla köylülere saldırdığını, olayda 16 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybettiğini, 2'si ağır 9 kişinin yaralandığını açıkladı.

Yetkililer, 400'den fazla kişinin bulunduğu salonu basan saldırganların siyasi ya da dini bir motivasyonla hareket etmediğini düşündüklerini belirtirken, olayı "kavga" olarak niteledi.

Valence Savcılığı olaya ilişkin soruşturma başlattı.

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Fransa'da balo salonu vahşeti!
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