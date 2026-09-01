Fransa’da başörtüsü düşmanları hortladı
Fransa'da yaklaşan seçimler öncesinde İslam düşmanlığı üzerinden oy devşirme peşine düşen siyasiler yine ortalığa çıkmaya başladı. Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) Partisi milletvekili Jean-Philippe Tanguy, gelecek yıl yapılacak cumhurbaşkanı seçimlerini kazanmaları halinde başörtüsü takanlara para cezası uygulayacaklarını açıkladı. Fransa'da iki dönem üst üste görev yapan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, gelecek yıl düzenlenecek seçimlerde aday olamayacak. İki turlu seçimlerin ilk turu 18 Nisan, ikinci turu da 2 Mayıs 2027'de yapılacak.
Haber Girişi