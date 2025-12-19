Fransa’da bütçe krizi: 2026 bütçesi Karma Komisyon’dan geçmedi

Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hükümetin milletvekilleri ve senatörlerden oluşan Karma Komisyon'un bütçe konusunda başarısız olduğunu ifade etti.

Lecornu, anayasa ve mevcut mevzuat dikkate alındığında Parlamentonun yıl sonuna kadar Fransa'nın bütçesini oylayamayacağını belirterek, bu durumdan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

"SİYASİ YETKİLİLERİ 22 ARALIK'TA BİR ARAYA TOPLAYACAĞIM"

"Bundan üzüntü duyuyorum. Vatandaşlarımız bunun sonuçlarını ödemeyi hak etmiyor." ifadelerini kullanan Lecornu, Fransızları korumak ve çözüm yollarını bulmak için ülkenin önde gelen siyasi yetkililerini 22 Aralık'ta bir araya toplayacağını duyurdu.

7 senatör ve 7 milletvekilinden oluşan Karma Komisyon'un bu sabah ortak bir metinde anlaşma sağlayamaması, 2026 Bütçe teklifinin 31 Aralık'tan önce Parlamentodan geçmesi önünde engel teşkil ediyor.

Hükümetin, kamu kurumlarının işleyişine ve vergilerin toplanmasına devam edilebilmesi için "olağanüstü kanuna" başvuracağı düşünülüyor.