Fransa’da camide kundaklama şüphesi

Ulusal basında yer alan haberlere göre, yangının camide ayakkabıların bulunduğu bölümde başladığı belirtildi. Polis kaynakları, olayın kundaklama olabileceği ihtimali üzerinde durduklarını açıkladı.

Yangın, itfaiye ekipleri olay yerine ulaşmadan önce bir bölge sakininin müdahalesiyle söndürüldü. Dumandan etkilenen bir kişi ise tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayın ardından güvenlik güçleri tarafından soruşturma başlatılırken, yangının çıkış nedenine ilişkin incelemelerin sürdüğü bildirildi.

Ülkede son dönemde Müslüman karşıtı nefret ve saldırılarda artış gözlemlendi.

Anket şirketi Ifop'un 18 Kasım'da yayınladığı "Fransa'daki Müslümanların İslam ve İslamcılık ile ilişkisine dair bir durum tespiti" konulu anket "tarafsızlık" ilkesini ihlal ettiği ve Müslümanlara yönelik nefreti körüklediği için tepki ile karşılanmıştı.

Aralık başında Puy-en-Velay şehrindeki camide bir grup tarafından Kur'an-ı Kerim nüshaları yırtılarak yere atılırken, Montreal-la-Cluse şehrinde ise Diyanet İşleri Türk İslam Birliğinin (DİTİB) posta kutusuna bir mermi bırakılmıştı.

Strasbourg'daki Ulu Cami çevresinde 13 Aralık sabahı alınan bomba ihbarı nedeniyle güvenlik zinciri oluşturulmuştu. Yapılan incelemelerin ardından ihbarın asılsız olduğu fark edilirken cami kısa süreliğine hizmete kapatılmıştı.