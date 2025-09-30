Fransa’da camiye çirkin saldırı! Kur’an-ı Kerim nüshaları yırtıldı

Paris Ulu Cami'nin, ABD merkezli sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklamada, bir kişinin hafta sonu Clermont-Ferrand kentindeki bir camiye girdiği, burada hasar oluşturduğu, Kur'an-ı Kerim nüshalarını yırttığı ve tehditler savurduğu aktarıldı.

Açıklamada, cemaatin olay karşısında şaşkın olduğu vurgulanarak, "Yeni bir İslamofobi vakası gibi görünen bu saldırı karşısında büyük endişe duyuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ve failin arandığı belirtildi.