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Giriş Tarihi: 1.11.2024 12:06

Fransa'da camiye ırkçı saldırı!

Fransa'nın kuzeyinde bulunan Amiens kentinde bir camiye ırkçı saldırı düzenlendi. Caminin kapısının ateşe verildiği saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

AA
Fransa’da camiye ırkçı saldırı!

Fransa'nın kuzeyindeki bir camiye ırkçı saldırı düzenlendi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, ülkenin kuzeyindeki Amiens şehrindeki Victorine Autier Caddesi'ndeki Assounna Camii kapısı 29 Ekim'de ateşe verildi. Caminin yönetiminden sorumlu dernek, ırkçı saldırıyla ilgili şikayette bulundu.

Dernek Başkan Yardımcısı Bilel Furtado, sabah namazı için camiye gelenlerin duman kokusu üzerine yangını fark ettiklerini ve kasıtlı bir saldırı olduğunu ortaya koyan yanıcı ve yakıcı aletler bulunduğunu belirtti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Fransa'da camiye ırkçı saldırı!
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