Fransa’da çiftçi isyanı

Fransa'da çiftçilerin isyanı büyüyerek devam ediyor. Avrupa Birliği (AB) ile Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) arasında imzalanması planlanan serbest ticaret anlaşmasını protesto eylemlerinin dördüncü gününde bir grup çiftçi, ülkenin güneybatısındaki Bordeaux Limanı'na erişimi sağlayan yolu traktörleriyle kapattı.Çiftçiler traktörleriyle Bordeaux Limanı'na giden yolları lastik ve çöp boşaltarak kapattı. Sendika yetkilileri, çiftçilerin traktörleriyle limana girişleri engellediği eylemin farklı noktalarda devam edeceğini bildirdi.