Fransa’da çocuğa cinsel şiddet alarmı

Birçok ülke sosyal medya platformlardaki çocuk istismarı ve bağımlılığını engellemek için adımlar atarken Fransa'dan dikkat çeken bir karar geldi. Ülke, çocukların yaşadığı cinsel şiddet vakalarının boyutunu ortaya çıkarmak amacıyla harekete geçti. Okullarda her yıl milyonlarca öğrencinin doldurduğu ankete bu yıl, "cinsel ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddet"e ilişkin sorular ekleneceği açıklandı. Kararı, Fransa Eğitim Bakanı Edouard Geffray duyurdu. Euronews'te yer alan habere göre okul öncesinin son sınıfından lisenin sonuna kadar 10 milyon çocuğun cinsel veya toplumsal cinsiyete dayalı şiddet deneyimlerinin sorgulanacağı bir kampanya başlatılacak.

SARSICI SONUÇLAR ÇIKABİLİR

Anket ilk aşamada anonim olacak. Ancak öğrenciler, güvendikleri bir yetişkinle görüşmek istemeleri halinde isimlerini paylaşma seçeneğine sahip olacak. Anketteki sorular, okul çalışanları ve velilerin oluşturduğu dernekler, çocuk psikiyatristlerinin de yer aldığı bir uzmanlar kurulundan görüş alınarak hazırlanacak. Sorunun boyutu nedeniyle anketten "sarsıcı sonuçlar" çıkmasını beklediğini belirten Bakan Geffray, milli eğitim sisteminin ülkede çocuklara yönelik şiddet vakalarıyla ilgili en fazla ihbarın yapıldığı kurum olduğunu söyledi. Ülkede sadece 2025 yılında cinsel şiddet veya ebeveynlerin yükümlülüklerini yerine getirmemesiyle bağlantılı olarak çocukların güvenliği konusunda endişe bildiren 88 bin ihbar yapıldı.

Bakan Geffray'ın açıklaması, ülkede çocuklara yönelik cinsel şiddet vakalarının ele alınış biçimine ilişkin endişelerin arttığı olayların ardından gelmesi dikkat çekti. Geçen yıl Paris'teki okul sonrası bakım hizmetlerinde çocuklara yönelik cinsel şiddet iddialarının da yer aldığı çok sayıda skandal ortaya çıktı. Benzer vakaların başka bölgelerde de yaşandığı bildirildi. Gelişmeler sonrası Adalet Bakanı Gerald Darmanin, çocuklarla ilgili şikâyetlerin yeniden incelenmesini istedi. Çocuklara yönelik cinsel şiddetle ilgili 85 bin 47 şikâyetin halen işlem aşamasında olduğu belirlendi.



SOSYAL MEDYA KÖRÜKLÜYOR

FRANSIZ basını başlatılacak olan anket çalışmasına dair ayrıca sosyal medya etkisine de dikkat çekti. Haberlere göre çocuklara yönelik cinsel şiddet vakalarının artmasının arkasında sosyal medyanın da payı çok büyük. Fransa hükümetinin 2026'da yayımladığı okul verilerine göre, 130 binden fazla ergen istemedikleri halde çevrimiçi cinsel içeriklere maruz bırakıldı. Hükümet açıkça sosyal ağların cinsel ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddeti "güçlü biçimde büyüten bir faktör" haline geldiğini belirtiyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör