Fransa’da Danıştay’dan Le Pen kararı: İl meclisi üyeliğinden men kararı onandı

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Danıştay, Lille İdari Mahkemesinin Le Pen'in Pas-de-Calais il meclis üyeliğinden çıkarılmasına dair kararını inceledi.

Mahkemenin kararını onayan Danıştay, alınan kararın "Avrupa hukukuna ve uluslararası hukuka uygun" olduğunu belirtti.

5 YILLIK SİYASİ YASAK LE PEN'İ KOLTUĞUNDAN ETTİ

Lille İdari Mahkemesi, temmuz ayında verdiği kararda Le Pen'in yolsuzluktan aldığı 5 yıllık seçim yasağının, il meclis üyeliğini de otomatik olarak düşürdüğüne hükmetmişti. Böylece aşırı sağcı liderin yaptığı itiraz reddedilmişti.

Le Pen'in, Avrupa Birliği (AB) fonlarını zimmetine geçirmekten yargılandığı davada Paris Ceza Mahkemesi, aşırı sağcı lider hakkında 31 Mart'ta 5 yıl siyasi yasak getirilmesine, 2 yılı ertelenmiş, 2 yılı elektronik kelepçeyle gözetim altında tutulmak üzere 4 yıl hapis ve 100 bin avro para cezasına hükmetmişti.

Mahkemenin kararı, Le Pen'in cezasını hapishanede çekmeyeceği anlamına gelirken, avukatları karara itiraz etmişti.

2021 yılında Pas-de-Calais il meclisi üyesi seçilen Le Pen, yolsuzluktan suçlu bulunmasının ardından 18 Nisan'da da meclis üyeliğinden men edilmişti.