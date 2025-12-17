Fransa’da darbe mi oldu? Macron yapay zeka ürünü videoya karşı uyardı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Marsilya'da La Provence gazetesinin etkinliğinde yaptığı konuşmada, Fransa'da darbe yapılmış gibi gösteren yapay zeka üretimi videonun sosyal medya platformu Facebook'ta yayılması üzerine, Afrikalı bir devlet başkanının kendisine ulaştığını söyledi.

Pazar günü "Afrikalı meslektaşlarından birinin" kendisine "Sevgili Başkan, ülkenizde neler oluyor? Çok endişeliyim" şeklinde bir mesaj gönderdiğini dile getiren Macron, Facebook'ta milyonlarca izlenen yapay zeka videosu nedeniyle insanların Fransa'da gerçekten darbe olduğuna inandığını anlattı.

Macron dezenformasyon yayan bu videonun kaldırılması için Facebook'tan talepte bulunduklarını ancak sosyal medya platformunun "hizmet şartlarını ihlal etmediği" gerekçesiyle videoyu kaldırmayı reddettiğini söyledi.