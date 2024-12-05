Fransa’da eğitim krizi: Sıralamada sonlarda yer aldı

ÖĞRETMEN ATAMALARI YAPILMIYOR

Fransız öğrencilerin bu araştırmadaki yerinin son yıllarda eğitim alanında benimsenen politikalarla da alakalı olduğunu kaydeden Leduc, eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'den bu yana öğretmen atamalarının büyük oranda azaltıldığını söyledi.

Leduc, bu süreçte eğitim alanında 60 bin öğretmen atamasının iptal edildiğini belirterek, "O zaman nüfus artışı vardı. Şimdi de bu kontenjanları iptal etmek için nüfusun azalacağı öne sürülüyor. Aksine öğrencilerin, eğitim kurumlarının, hayat ve çalışma koşullarını iyileştirmek ve herkesin yaşam düzeyini yükseltmek için (öğretmen atamalarından) yararlanabiliriz." ifadelerini kullandı.

Arthur Leduc, Fransız okullarını Avrupa Birliği içinde "eşitsizliğin en fazla olduğu" eğitim kurumları olarak niteledi.