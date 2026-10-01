Fransa’da eğitimdeki kötü koşullara isyan!

Fransa’da eğitimdeki kötü koşullara isyan!
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Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. Fransa'da sokaklar savaş alanına döndü. Öğretmen ve personel eksikliği, kalabalık sınıflar ve eğitim koşullarına karşı başlayan lise protestoları ülke geneline yayıldı. Önceki gün yaklaşık 340 okulda gösteri düzenlendi. Bazı noktalarda öğrenciler ile polis arasında çatışmalar yaşandı. İçişleri Bakanı Laurent Nunez, eylemlerde çoğunluğu 18 yaş altı gençler olmak üzere 400'den fazla kişinin gözaltına alındığını açıkladı. 48 polisin yaralandığını belirten Nunez kaç öğrencinin yaralandığına ilişkin ise bilgi vermedi. Ülkedeki öğrenci eylemleri yaklaşık 10 gündür devam ediyor. Ancak, önceki gün başkent Paris çevresindeki özellikle Lille, Saint- Denis, Rennes, Venissieux kentlerindeki gösteriler şiddetlendi. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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