Fransa’da eğitimden güvenliğe sistem işlemiyor

Fransa'da öğrenciler, 17 Eylül'den bu yana eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle pek çok kentte eylemlerini sürdürüyor. Fransa'nın başkenti Paris'in yanı sıra Strasbourg, Saint- Nazaire, Montreuil ve Aixen- Provence gibi kentlerde öğrencilerin lise ve üniversite önlerindeki eylemleri devam ediyor. Liselilerin eylemlerine üniversite öğrencileri de destek verirken, başkentin önde gelen yükseköğretim okullarından Sciences Po Paris ve Inalco öğrencileri de eylemlere katıldı.

BAŞKAN KALKAN OLDU

Marsilya'daki Marie-Curie Lisesi'ndeki eylemcilere polis biber gazı ve coplarla müdahale etti. Ülke genelinde dün 891 okulda kısmen ya da tamamen eğitime ara verildiği, bu sayının dün 459'a düştüğü ifade edildi. Fransa Eğitim Bakanı Edouard Geffray, öğrenci eylemleri kapsamında lise binalarında oluşan hasar nedeniyle 30 bin liselinin haftalarca yüz yüze eğitim yapamayacağını belirtti. Eylemlerin başından bu yana gözaltına alınanların sayısı 6 bin 500'ü aştı. Ayrıca eylemlerde, aralarında lise öğrencileri, eğitim personeli ve kolluk kuvvetlerinin bulunduğu 1000'den fazla kişi yaralandı. Öte yandan Saint- Denis Belediye Başkanı Bally Bagayoko, polis ile öğrenciler arasında kalkan oldu.



BELÇİKA'DA DA ÇOCUKLAR TUTUKLANIYOR

BELÇİKA'nın Liege kentinde öğrencilerin eğitim alanındaki düzenlemelere tepki göstermek amacıyla ekim başından bu yana düzenlediği protestolarda 107 kişinin gözaltına alındığı, bu kişilerden 27'sinin tutuklandığı bildirildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör